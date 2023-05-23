Yıldızlar geçidi...

Fransa'da jüri başkanlığını İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un üstlendiği 76. Cannes Film Festivali tüm hızıyla devam ediyor. 21 filmin Altın Palmiye için yarıştığı ve 27 Mayıs'a kadar devam edecek olan film festivalinde Firebrand filminin gösterimi yapıldı. Senaryosu Jessica ve Henrietta Ashworth tarafından yazılan, Elizabeth Fremantle'ın 2013 tarihli Queen's Gambit adlı romanından uyarlanan ve Jude Law, Alicia Vikender, Michelle Williams gibi isimlerin yer aldığı filmin prömiyerine ünlüler akın etti. 28 yaşındaki model Gigi Hadid, Zac Posen imzalı kıyafetiyle oldukça zarif görünüyordu. Shayk, ince boynunu vurgulayan göz kamaştırıcı elmas gerdanlık taktı. Ünlü model Naomi Campbell beyaz Chanel elbisesiyle verdiği pozlarla oldukça çarpıcı görünüyordu. Fransa'nın eski First Lady'si Carla Bruni Saint Laurent imzalı elbisesiyle beğeni topladı.