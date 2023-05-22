Jet Set

Dua Lipa sevgilisiyle kırmızı halıda

'Omar La Fraise' adlı filmin prömiyerine sevgilisi Romain Gavras ile birlikte katılan Dua Lipa'nın neşeli halleri dikkat çekti. Çift, kırmızı halıda objektiflere poz vererek mutluluklarını sergiledi

Giriş: 22 Mayıs 2023 Pazartesi
Dua Lipa sevgilisiyle kırmızı halıda

Ünlü şarkıcı Dua Lipa, sevgilisi Romain Gavras ile birlikte ilk kez kırmızı halıya çıktı. Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı ile Fransız yönetmen Davras, 2023 Cannes Film Festivali kapsamında 'Omar La Fraise' adlı filmin prömiyerine katıldı. İlk kez bu yılın başında partide görülen ve ardından dünyaca ünlü bir markanın defilesini birlikte izleyen çift, bu kez kırmızı halıya birlikte çıktı. Bir hayli neşeli oldukları görülen Lipa ile Davras, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına poz verdi. Bir dönem Anwar Hadid, Isaac Carew ve Jack Harlow ile aşk yaşayan Lipa da kırmızı halıda siyah elbisesi ve tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Omar La Fraise Dua Lipa Romain Gavras

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