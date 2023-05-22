Dua Lipa sevgilisiyle kırmızı halıda

Ünlü şarkıcı Dua Lipa, sevgilisi Romain Gavras ile birlikte ilk kez kırmızı halıya çıktı. Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı ile Fransız yönetmen Davras, 2023 Cannes Film Festivali kapsamında 'Omar La Fraise' adlı filmin prömiyerine katıldı. İlk kez bu yılın başında partide görülen ve ardından dünyaca ünlü bir markanın defilesini birlikte izleyen çift, bu kez kırmızı halıya birlikte çıktı. Bir hayli neşeli oldukları görülen Lipa ile Davras, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına poz verdi. Bir dönem Anwar Hadid, Isaac Carew ve Jack Harlow ile aşk yaşayan Lipa da kırmızı halıda siyah elbisesi ve tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.