Rihanna'nın oğlunun adı ortaya çıktı

Rapçi ASAP Rocky ile aşk yaşayan şarkıcı Rihanna, 13 Mayıs 2022'de Los Angeles'ta ilk çocuğunu dünyaya getirmişti. Oğullarını kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşayan çift, şu aralar ikinci kez ebeveyn olmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda bebeğinin yüzünü ilk kez gösteren Rihanna, oğlunun adını paylaşmamıştı. Fakat İngiliz gazetesi Daily Mail, Rihanna’nın oğlunun doğum sertifikasını ortaya çıkardı ve onun ismini açıkladı. ASAP Rocky ve Rihanna'nın oğlunun adı: RZA Athelston Mayers. Dünyaca ünlü şarkıcı oğlunun ismini hip hop efsanesi Wu-Tang Clang’den esinlenerek almış. Grammy ödüllü şarkıcı Rihanna 12 Şubat'ta Super Bowl devre arasındaki performansında, ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurmuştu.