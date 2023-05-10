Oscar ödüllü oyuncu Angelina Jolie, meme kanseri ve yumurtalık kanseriyle uzun süre mücadele sonucu 15 yıl önce hayata veda eden kendisi gibi oyuncu olan annesi Marcheline Bertrand'ı nostaljik bir fotoğrafla andı. Angelina Jolie, annesi Marcheline Bertrand'ın doğum gününe özel duygusal bir yazı kaleme aldı. Annesi Marcheline Bertrand ile çocukluğunda çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Angelina Jolie, mesajına "Annem yaşasaydı 73 yaşına girecekti" diye başladı. Annesi Marcheline Bertrand'ın 15 yıl önce meme ve yumurtalık kanseri ile uzun bir mücadeleden sonra hayatını kaybettiğini söyleyen Angelina Jolie, "Haziranda, anneme teşhis konduğu yaşa bir ay uzaklıkta olacağım. Kansere yakalanma riskimi azaltmak için önleyici ameliyatlar geçirdim ve kontrollere devam ediyorum" ifadesini kullandı. Annesinin müzisyen Jimi Hendrix'i sevdiğini söyleyen Angelina Jolie, onun her zaman mektuplarına Hendrix'in 'Kiss the Sky' (Gökyüzünü Öp) şarkı sözünü yazdığını anlattı. "O vefat ettikten sonra yeni bir anlam kazandı" diyen ünlü oyuncu, "Sevdiklerini kaybedenlere sevgilerimi ve tam şu anda hayatları ve sevdiklerinin yaşamları için mücadele edenlere güç gönderiyorum" ifadelerini kullandı.