Irina Shayk, Mert Alaş’a poz verdi!

Plaj modasının yön veren Zeki'nin yeni koleksiyonunun yüzü her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyaca ünlü bir top model oldu. Marka 2023 yaz koleksiyonunda yer alan birbirinden şık ve sofistike tasarımlarını seksi hatlarıyla podyumlara damga vuran Rus model Irina Shayk ile tanıttı. Markanın birbirinden farklı tasarımlarını en iyi şekilde taşıyan güzel modelin dikkat çeken pozları, yıldızların fotoğrafçısı Mert Alaş tarafından çekildi. Milano'da gerçekleştirilen çekimlerde derin dekolteli bikinilerden print mayolara, renkli kimonolardan zarif kesimli tek parça tasarımlara kadar pek çok farklı modelle göz alıcı bir şıklık sergileyen Irina Shayk, dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Mert Alaş’ın kadrajında adeta yeniden doğdu.