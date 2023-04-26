Brad Pitt, Formula 1'de yarışacak!

ABD'li oyuncu Brad Pitt, yönetmenliğini Joseph Kosinski'nin üstlendiği Formula 1 filminin çekimlerine bu yaz başlıyor. Brad Pitt, Damson Idris ile başrolleri paylaşacağı filmin yapımcılığını ünlü İngiliz yarış pilotu Lewis Hamilton üstleniyor. Pitt, filmde, emekli olan ancak sporun devlerine karşı bir çaylakla rekabet etmek için emekliliğinden geri dönen bir yarışçıyı canlandıracak. Brad Pitt, Formula 1 filmini çekmek için bu yaz, F1 Britanya Grand Prix'sinde Lewis Hamilton ile ilk etapta yarışacak. Filmin baş yapımcısı olan Lewis Hamilton'a karşı yarışacak olan Oscar ödüllü oyuncu Brad Pitt'e ilk turda filmi çekmesi için özel izin verildiği öğrenildi. F1 CEO'su Stefano Domenicali, geçtiğimiz günlerde yarış sırasında çekilecek film görüntüleri hakkında konuştu. "Çok yakında Silverstone'da çekime başlayacağız" diyen Domenicali, "Yarış esnasında çekilecek ilk film olacak. Yapım açısından oldukça saldırgan bir iş olacak, ancak F1'in asla durmadığını göstermenin değişik bir yolu olacak" diye konuştu. Daha önce Lewis Hamilton, "Filmden çok büyük umutları olduğunu" söyleyerek, "Hem görsel olarak hem de şimdiye kadar var olan en iyi yarış filmini yapacağımızı biliyorum. Tüm hayranları derinden etkileyeceğimizden emin olmak için çalışacağız" demişti.