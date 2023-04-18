Beckham'dan eşine romantik kutlama!

Bir dönemin ünlü futbolcusu David Beckham ile 4 Temmuz 1999'dan günümüze mutlu bir evlilik sürdüren Victoria Beckham, 49'uncu yaşına girdi. David Beckham, 4 çocuğunun annesi Victoria Beckham'ın doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir mesaj ile kutladı. Eşiyle yıllar önce çekilen bir fotoğraflarını paylaşan David Beckham, "En harika eşe ve bize her gün ilham veren anneye mutlu yıllar. Seni seviyoruz, en mükemmel günü yaşamayı hak ediyorsun" notunu düştü. Spice Girls' adlı müzik grubu dağıldıktan sonra moda dünyasına adım atan Victoria Beckham 1999 yılında David Beckham ile nikah masasına oturmuştu. David Beckham ile Victoria Beckham'ın; Brooklyn, Romeo, Harper ve Cruz adından 4 tane çocuğu bulunuyor.