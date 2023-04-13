Taylor Swift ve Joe Alwyn ayrıldı!

Geçtiğimiz yıl evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanan şarkıcı Taylor Swift ile oyuncu Joe Alwyn'in yollarını ayırma kararı aldığı iddia edildi. Konuyla ilgili Taylor Swift ve Joe Alwyn'den henüz bir açıklama gelmezken pek çok kaynak çiftin birlikteliğine son verdiğini doğruladı. Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift ile Joe Alwyn 2017'de aşk yaşamaya başlamıştı. 6 yıldır birlikte olan ve birlikte çok fazla görüntü vermeyen ikilinin evlilik yolunda olduğu biliniyordu. Taylor Swift ve Joe Alwyn'in 2022'nin temmuz ayında nişanlandığı ortaya çıkmıştı. People'ın haberine göre; Taylor Swift ve Joe Alwyn'in "farklı karakterlere" sahip olması nedeniyle ayrıldığı biliniyor.