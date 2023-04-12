Jet Set

Millie Bobby Brown ve Jake Bongiovi nişanlandı!

Stranger Things dizisi ile şöhrete kavuşan Millie Bobby Brown, 3 yıldır aşk yaşadığı Jon Bon Jovi'nin oğlu Jake Bongiovi ile nişanlandı.

Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba
Millie Bobby Brown ve Jake Bongiovi nişanlandı!

Hollywood'un geleceği parlak yıldızları arasında gösterilen oyuncu Millie Bobby Brown, üç yıldır aşk yaşadığı Jake Bongiovi ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Millie Bobby Brown, Grammy ödüllü grup 'Bon Jovi'nin solisti Jon Bon Jovi'nin oğlu olan Jake Bongiovi ile nişanlandı. Millie Bobby Brown ile Jake Bongiovi, evlilik yolunda attıkları ilk adımı da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu. Millie Bobby Brown, nişanlısı Jake Bongiovi'ye "Seni şimdilik üç yazdır seviyorum, bütün yazlar boyunca sevmek istiyorum" sözleriyle seslendi. Jake Bongiovi de Millie Bobby Brown'a "Sonsuza kadar..." sözleriyle karşılık verdi.



Millie Bobby Brown Jake Bongiovi

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