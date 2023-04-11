Hilary Swank anne oldu!

Milyonluk Bebek', 'Erkekler Ağlamaz' ve 'Özgürlük Yazarları' gibi yapımlarla tanınan oyuncu Hilary Swank, Philip Schneider ile 2018'de evlenmişti. İkiz bebek bekleyen Swank'tan müjdeli haber geldi. Oscar ödüllü oyuncu Hilary Swank'ın ikiz bebekleri dünyaya geldi. 48 yaşında ilk kez anne olan Swank'ın bir kızı ve bir oğlu oldu. Hilary Swank, bebekleriyle ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Swank, mutluluğunu "Kolay değildi. Fakat buna değerdi. Mutlu Paskalyalar. Saf cennetten paylaşıyorum" sözleriyle dile getirdi. Aralarında; Sharon Stone, Jesse Tyler Ferguson, Sophia Bush gibi pek çok ünlü isim Hilary Swank'i tebrik etti. Philip Schneider ile mutlu bir evlilik sürdüren Hilary Swank, hamileliğini ilk kez ekim ayında duyurmuştu. Swank, hamilelikte ilk üç aylık dönemi aştıktan sonra daha iyi hissettiğini söylemiş, 'Alaska Daily' dizisini çekerken hamileliğini gizli tutmanın zor olduğunu itiraf etmişti.