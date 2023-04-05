Hilton, bebeğinin yüzünü gösterdi!

Dünyanın en zengin varisi olarak tanınan Paris Hilton, 2021 yılında üç gün süren görkemli düğünle Carter Reum'la hayatını birleştirdi. Geçtiğimiz aylarda çiftten sevindiren haber geldi. Taşıyıcı anne aracılığıyla anne ve baba olan çift, sosyal medya hesaplarından güzel haberi duyurmuştu. İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Paris Hilton bebeğinin yüzünü sosyal medya hesabından gösterdi. Bebeğiyle birlikte kamera karşısına geçen Hilton, siyah beyaz çekilen özel kareleri Instagram hesabından paylaştı. Paris Hilton bebeğinin cinsiyetini ve ismini henüz açıklamazken elini tuttuğu fotoğraflarını 'Tüm kalbim' notunu düşerek paylaştı. Paris Hilton, üç gün süren düğünün yorgunluğunu eşiyle birlikte Pasifik Okyanus'unda atmış, eşi Carter Reum'la okyanusta yüzerken çekilen aşk pozlarını takipçileriyle paylaşıp balayı turunun ilk durağı için Bora Bora Adası'nı tercih etmişlerdi.