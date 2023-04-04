Jet Set

Hugh Jackman'dan korkutan açıklama!

Hugh Jackman, hayranlarını korkuttu. "Bunu benden duyun istedim" diyerek kamera karşısına geçen Avustralyalı oyuncu, iki kere biyopsi yaptırdığını ve cilt kanseri olabileceğini açıkladı.

Giriş: 04 Nisan 2023 Salı
Hugh Jackman'dan korkutan açıklama!

X-Men', 'Logan' ve 'The Wolverine' filmlerinin yıldızı Hugh Jackman, bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Burnunun üzerine yapıştırılan bir bantla kamera karşısına geçen Hugh Jackman, "Bu haberi benden duyun istedim" ifadelerini kullandığı videosunu sosyal medya hesabından yayınladı. Hugh Jackman, "Beni sokakta böyle görebilirdiniz ya da birisi bu halde fotoğrafımı çekip paylaşabilirdi. Bense bunlar olmadan haberi benden duymanızı istedim" sözleriyle sağlık durumunu hayranlarına kendisi açıklamak istedi. İki kez biyopsi yaptırdığını ve burnunun etrafından parça alınıp tektik yapıldığını aktaran Hugh Jackman, doktorunun bunun 'bazal hücreli karsinom' olmasından şüphelendiğini açıkladı. Burnunda ortaya çıkan bu kanser belirtisi oluşumlardan parçalar alınan ve bu parçalar biyopsi için incelemeye yollanan Hugh Jackman, hayranlarına cilt kanserine yakalanmış olabileceğini duyurdu, hastalıkla ilgili bilgiler verdi ve herkese bu hastalıkla ilgili uyarılarda bulundu. Hugh Jackman'ın cilt kanseriyle ilk karşılaşması değil. 54 yaşındaki oyuncu, 2017’de başlayan ve iki yıl boyunca devam eden benzer bir süreç daha yaşamıştı.







Hugh Jackman ABD biyopsi cilt kanseri

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