Ben Affleck, Jennifer Lopez'i öpmelere doyamadı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve aşklarını 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir töreniyle nikah masasına taşımıştı. Önceki gece Los Angeles'ta düzenlenen bir prömiyere katılan Ben Affleck ve Jennifer Lopez, şıklıklarıyla göz kamaştırdılar. Kameralara poz veren ve bir ara romantik anlar yaşayan Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti birbirlerini öpmeye doyamadı. Jennifer Lopez gecede yeşil elbisesiyle çok konuşılan isimler arasında yer aldı.