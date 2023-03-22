Jet Set

İkiz bebeklerini paylaştı!

İkiz bebek bekleyen Hilary Swank, bebeklerinin ultrason fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba
İkiz bebeklerini paylaştı!

Philip Schneider ile 2018'de evlenen ünlü oyuncu Hilary Swank, ikiz bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Geçtiğimiz günlerde bebeklerinin ultrason fotoğrafını yayınlayan 48 yaşındaki Swank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çekti. İkiz bebeklerinin ultrason görüntüsünü "Bebek A ultrasonunda kameraya esniyor. Gerçek milyon dolarlık bebek" notuyla yayınlayan Hilary Swank'in paylaşımına yorum yağdı. Öte yandan ilk kez anne olmak için gün sayan Hilary Swank, geçtiğimiz aylarda hamilelik süreci ile alakalı konuşmuştu. "Sabahları mide bulantım oluyor" diyen Hilary Swank, 'Extra TV'ye verdiği röportajda, "Arkadaşlarım hormonların sıkıntımı iki katına çıkardığını söylüyor" şeklinde konuşmuştu.

Hilary Swank bebek ultrason

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