Jet Set

İtalyan oyuncu deprem bölgesinde...

İtalyan aktör Michele Morrone, Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti.

Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi
İtalyan oyuncu deprem bölgesinde...

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ili yıkıcı şekilde etkiledi. Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman başta olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Kilis, Malatya ve Elazığ'da da hissedilen sarsıntılar sonrasında 49 bin 589 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaşanan afet sonrasında tüm Türkiye kenetlendi. Ünlü isimler de afet bölgesine giderek bölgedeki halkın yardımına koştu. Deprem bölgesine bu kez İtalyan bir yıldızdan destek geldi. 65 Gün' filmiyle dünyada geniş hayran kitlesine ulaşan oyuncu Michele Morrone depremin en çok etkilediği yerlerden olan Hatay'a gitti. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Moara Sorio ile İstanbul'a gelen Michele Morrone, Hatay'daki çadırkenti ziyaret etti. Morrone, bu anları da Instagram hesabından paylaştı. Depremzedeler ile yakından ilgilenen aktör, çocuklarla da oyunlar oynadı. İtalyan yıldız ayrıca çocuklarla boyama yaptı.

Michele Morrone italya

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Görme engelli depremzedelere destek olacak!

Melisa Tapan, WeWALK CEO'su Kürşat Ceylan'la özellikle doğal afetlerden etkilenen görme engelli vatandaşlar için bir araya geldi.
Jet Set İtalyan oyuncu deprem bölgesinde...

İtalyan aktör Michele Morrone, Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti.

Güncel Özilhan'dan tarz paylaşım!

Stiliyle kadınlara ilham olan Yasemin Özilhan, tarz kombiniyle farkını ortaya koydu.
Magazin Hattı Kartalkaya'da eğlenceli tatil...

İpek Köse, eşi Berk Köse ve çocuklarıyla birlikte ailece çıktıkları kayak tatilinden kareler paylaştı.

Güncel Özel mücevherler fuarda tanıtıldı!

Bu yıl 53’üncüsü düzenlenen İstanbul Jewelry Show mücevher tutkunlarına kapılarını açtı.

Davetler Parıltı Derneği sanatseverlerle buluştu!

Sanatçı Esra Soydan 'Yolda' sergisini, ‘Parıltı Derneği’ yararına yaptığı etkinlikte sanatseverlerle buluşturdu.

Güncel Çarmıklı, sanatçılarla bir arada!

Sanatsever Banu Çarmıklı, İstanbul'da sanatçı Beste Kopuz ve Seniha Ünay'ın atölyelerini ziyaret etti.
Caddeler Köpeğiyle parkta oynadı!

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Edvina Sponza, İbrahim Kutluay ile birlikte Bebek Parkı'nda köpeğini gezdirdi.
Güncel Büyüyen karnını paylaştı!

Geçtiğimiz hafta bebek müjdesi veren Nazlı Sabancı büyüyen karnını sosyal medya hesabından paylaştı.
Güncel İtalya'da özel fuar!

Dünyanın en önemli kozmetik fuarı İtalya'nın Bologna şehrinde gerçekleşti.
Caddeler Hanımların cadde turu...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları Bebek'te objektiflere yansıdılar.
Jet Set Lindsay Lohan'dan bebek haberi!

Geçen sene iş insanı Bader Shammas ile evlenen ABD’li oyuncu Lindsay Lohan, bebek beklediğini duyurdu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.