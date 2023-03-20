İtalyan oyuncu deprem bölgesinde...

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ili yıkıcı şekilde etkiledi. Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman başta olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Kilis, Malatya ve Elazığ'da da hissedilen sarsıntılar sonrasında 49 bin 589 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaşanan afet sonrasında tüm Türkiye kenetlendi. Ünlü isimler de afet bölgesine giderek bölgedeki halkın yardımına koştu. Deprem bölgesine bu kez İtalyan bir yıldızdan destek geldi. 65 Gün' filmiyle dünyada geniş hayran kitlesine ulaşan oyuncu Michele Morrone depremin en çok etkilediği yerlerden olan Hatay'a gitti. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Moara Sorio ile İstanbul'a gelen Michele Morrone, Hatay'daki çadırkenti ziyaret etti. Morrone, bu anları da Instagram hesabından paylaştı. Depremzedeler ile yakından ilgilenen aktör, çocuklarla da oyunlar oynadı. İtalyan yıldız ayrıca çocuklarla boyama yaptı.