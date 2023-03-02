PETA'dan Rihanna'ya bağış çağrısı!

Rapçi ASAP Rocky ile birlikteliğinden ikinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanan şarkıcı Rihanna, gündelik hayatında sıklıkla gerçek kürk giymeyi tercih ediyor. Fakat 35 yaşındaki şarkıcı, bu tercihi nedeniyle Hayvan hakları örgütü, Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler'in (PETA) hedefi haline gelmesine neden oldu. PETA Kıdemli Başkan Yardımcısı Lisa Lange, Rihanna kısa süre önce bir kürk manto giyerken görülmesinin ardından şarkıcıya bir mektup gönderdiklerini açıkladı. Mektupta, "Bir anne olarak, koruyucu hissetmenin ve ailenize zarar gelmemesini istemenin nasıl bir şey olduğunu bilirsiniz. Lütfen bu arzunun hatta bu içgüdünün ailelerinden koparılıp kürkleri için öldürülen vizonlar, tilkiler ve tavşanlar tarafından da paylaşıldığını anlayın" ifadelerine yer verildi. Mektupta, Kaliforniya'da kürk satmanın artık yasa dışı olduğunu ve birçok ünlü tasarımcıların tasarımlarında gerçek kürkü kullanmadıklarına dikkat çekti. Kariyeri boyunca pek çok kez kürk giyerken görülen Rihanna'ya "Bugün artık kürk giymemeye karar vererek çocuklarınızın büyümesi için daha iyi bir dünya yaratmaya yardımcı olun" denildi. Öte yandan Suriye'nin de etkilendiği Türkiye Kahramanmaraş ve Hatay merkezli yıkıcı depremlerin ardından 44 binden fazla kişi hayatını kaybetti. PETA, bölgede yıkıcı depremler nedeniyle mağdur olan insanların soğuk kış şartlarında hayatta kalmaya çalıştıklarını vurgulayarak Rihanna'ya sahip olduğu gerçek kürkleri de depremzedelere bağışlamasını önerdi.