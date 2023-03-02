Jet Set

PETA'dan Rihanna'ya bağış çağrısı!

Hayvan hakları örgütü PETA, gündelik hayatında gerçek kürk giyen Rihanna'ya bu tercihinden vazgeçmesi için bir mektup ve sahte kürk gönderdi. Örgüt, Barbadoslu şarkıcının elindeki gerçek kürkleri soğukta ve zor durumda oldukları için Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere bağışlamasını istedi

Giriş: 02 Mart 2023 Perşembe
PETA'dan Rihanna'ya bağış çağrısı!

Rapçi ASAP Rocky ile birlikteliğinden ikinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanan şarkıcı Rihanna, gündelik hayatında sıklıkla gerçek kürk giymeyi tercih ediyor. Fakat 35 yaşındaki şarkıcı, bu tercihi nedeniyle Hayvan hakları örgütü, Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler'in (PETA) hedefi haline gelmesine neden oldu. PETA Kıdemli Başkan Yardımcısı Lisa Lange, Rihanna kısa süre önce bir kürk manto giyerken görülmesinin ardından şarkıcıya bir mektup gönderdiklerini açıkladı. Mektupta, "Bir anne olarak, koruyucu hissetmenin ve ailenize zarar gelmemesini istemenin nasıl bir şey olduğunu bilirsiniz. Lütfen bu arzunun hatta bu içgüdünün ailelerinden koparılıp kürkleri için öldürülen vizonlar, tilkiler ve tavşanlar tarafından da paylaşıldığını anlayın" ifadelerine yer verildi. Mektupta, Kaliforniya'da kürk satmanın artık yasa dışı olduğunu ve birçok ünlü tasarımcıların tasarımlarında gerçek kürkü kullanmadıklarına dikkat çekti. Kariyeri boyunca pek çok kez kürk giyerken görülen Rihanna'ya "Bugün artık kürk giymemeye karar vererek çocuklarınızın büyümesi için daha iyi bir dünya yaratmaya yardımcı olun" denildi. Öte yandan Suriye'nin de etkilendiği Türkiye Kahramanmaraş ve Hatay merkezli yıkıcı depremlerin ardından 44 binden fazla kişi hayatını kaybetti. PETA, bölgede yıkıcı depremler nedeniyle mağdur olan insanların soğuk kış şartlarında hayatta kalmaya çalıştıklarını vurgulayarak Rihanna'ya sahip olduğu gerçek kürkleri de depremzedelere bağışlamasını önerdi.











PETA Rihanna kürk

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Sabancı, depremzede çocuklarla birlikte...

Pınar Sabancı, depremin merkezi Kahramanmaraş'a giderek çocukların yaralarının sarılmasına destek oldu.

Jet Set PETA'dan Rihanna'ya bağış çağrısı!

Hayvan hakları örgütü PETA, gündelik hayatında gerçek kürk giyen Rihanna'ya bu tercihinden vazgeçmesi için bir mektup ve sahte kürk gönderdi. Örgüt, Barbadoslu şarkıcının elindeki gerçek kürkleri soğukta ve zor durumda oldukları için Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere bağışlamasını istedi
Caddeler Motoruyla caddelerde!

İş insanı İlhan Sabancı, spor motoruyla caddelerde tur attı.
Güncel Boyner'den çadır desteği!

Genç iş insanı Ayşe Boyner, deprezedelere çadır desteği için düğmeye bastı.
Caddeler Bebek'te dolaştılar!

İş ve cemiyet hayatından Suzan Sabancı Dinçer, Ahmet Nur Çebi ve Ekin-Polat Gülman çifti Bebek'te objektiflere yansıdılar.

Jet Set SAG Ödülleri sahiplerini buldu!

Sinema ve televizyondaki en iyi performansların değerlendirildiği SAG (Screen Actors Guild-Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Caddeler Boğaz kenarında spor...

Cemiyet hayatının ünlü simaları hafta sonu Boğaz'da spor yaparak stres attılar.
Güncel Özel tariflere imza günü!

Aslıhan Koruyan Sabancı'yı yeni kitabı Gurme Lezzetler'i okurların beğenisine sunarak imza günü düzenledi.
Jet Set Hadid'den Türkevi'ne yardım!

ABD'li ünlü model Bella Hadid, New York'taki Türkevi'ne gelerek, Türkiye'deki depremzedeler için yardım kutuları bıraktı.

Güncel Şen'den yerel üreticilere destek!

Aslı Şen, deprem bölgesindeki yerel üreticilere destek verdi.
Güncel HT Kulüp'te bu hafta...

Sezgi Sena Akay'ın sunduğu Ht Kulüp, Pazar saat 21:00'da Bloomberg Ht'de...
Güncel Çocuklara özel ziyaret!

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli ve annesi Gülsüm Güral, anaokulunda eğitim gören depremzede çocukları ziyaret ettiler.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.