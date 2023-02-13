"Kalbim Türkiye halkıyla birlikte"

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Türkiye'ye dünyadan destek yağarken, televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri de depremzedeler için harekete geçti. Bu isimlerden biri de dünyaca ünlü şarkıcı Angelina Jolie oldu. ABD'li oyuncu Angelina Jolie, sosyal medya hesabından Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bağış yapılması çağrısında bulundu. Angelina Jolie, Kahramanmaraş'ta 15 yaşındaki kaybettiği kızının elini bırakmayan acılı babanın fotoğrafını ve yardım kampanyası linkini eklediği paylaşımında, "Kalbim Suriye ve Türkiye halkıyla birlikte. Birçok ailenin çektiği hayal bile edemeyeceğimiz acıları kavramak zor. Umarım başkaları da destek vermeyi düşünür, böylece hayat kurtaran çalışmalarına devam edebilirler" ifadelerini kullandı.