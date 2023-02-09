Jet Set

"Yardım etmek için yollar arıyorum"

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, Elijah Wood ve Michele Morrone'un da aralarında bulunduğu birçok ünlü isim, 10 ili de sarsan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından sosyal medya üzerinden Türkiye'ye taziye mesajları göndermeyi sürdürüyor

Giriş: 09 Şubat 2023 Perşembe
"Yardım etmek için yollar arıyorum"

Model Gigi Hadid, Instagram'daki yaklaşık 77 milyon takipçisiyle UNICEF'in depremden etkilenen çocuklara yönelik yardım kampanyasını paylaştı. Hadid, "Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen herkes için üzgünüm..." ifadelerini kullandı. UNICEF'in bundan önceki afet yardım faaliyetlerindeki başarısına değinen Hadid, takipçilerini yardım kampanyasına destek vermeye çağırdı. Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid de sosyal medya hesabından yayınladığı gönderiyle Türkiye ve Suriye'de etkili olan depreme ilişkin çeşitli bilgilere yer verdi. Hadid, "Bütün vücudumda dondurucu bir his var. Etkilenen herkes için çok üzgünüm ve dua ediyorum. Haberler korkunç ve gerçekten kemiklerimi sarsıyor. Yardım etmek için yollar arıyorum" değerlendirmesinde bulundu. İtalyan oyuncu Michele Morrone, "#helpturkey" etiketiyle yardım çağrısı yaparak, deprem bağışı kabul eden kurumların sayfalarını sosyal medya hesabına taşıdı. Yüzüklerin Efendisi'ndeki rolüyle tanınan ABD'li oyuncu Elijah Wood, Twitter paylaşımında depremlerin harap edici olduğuna vurgu yaparak, "Kalbim, Türk ve Suriye halklarından yana..." dedi. ABD'li komedyen Ramy Youssef, Türkiye ve Suriye'deki deprem mağdurlarına yardım kampanyası linkini sosyal medya hesabında paylaştı. Güney Koreli müzisyen Siwon Choi de Twitter hesabında, "Türkiye'nin güneyi ve Suriye'nin kuzeybatısında meydana gelen yıkıcı depremlerde sevdiklerini kaybedenlere en derin taziyelerimi iletiyorum. Özellikle ailesini kaybeden ve bu korku altında yaşayan çocuklar için üzülüyorum" yorumunu yaptı.



Gigi Hadid, Elijah Wood Michele Morrone

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Afetzedelerin yanındalar!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen afetzedelere iş ve cemiyet hayatının ünlü simaları destek oldu.

Güncel Minik dostlarını unutmadı!

10 ili de sarsan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Derin Mermerci depremde yaralanan ve sokakta kalan minik dostları için seferber oldu.
Jet Set "Yardım etmek için yollar arıyorum"

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, Elijah Wood ve Michele Morrone'un da aralarında bulunduğu birçok ünlü isim, 10 ili de sarsan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından sosyal medya üzerinden Türkiye'ye taziye mesajları göndermeyi sürdürüyor
Güncel Yardımlar devam ediyor...

Kahramanmaraş'ta dün meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrasında iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri yardımlarına hız kesmeden devam ediyor.
Jet Set Türkiye'ye destek mesajları!

Dünyaca ünlü oyuncu Hugh Jackman, Russel Crowe ve Demi Lovato'nun da aralarında bulunduğu birçok ünlü isim, 10 ili de sarsan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından sosyal medya üzerinden Türkiye'ye taziye mesajları göndermeye devam ediyor.
Güncel Burcu Hanif hayatını kaybetti!

Cemiyet hayatının hayırsever kadınlarından Burcu Hanif hayata veda etti.

Güncel Türkiye kenetlendi!

Tüm spor camiası deprem afetinin yol açtığı yaraları sarabilmek için kenetlendi. 4 büyükler başta olmak üzere çok sayıda kulüp yardım kampanyaları başlattı.

Güncel Eczacıbaşı'ndan depremzedelere yardım!

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen depremde mağdur olan halk için destek verdi.
Güncel 'Bize uyku, huzur yok'

Dün Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından tekstilci iş insanı Süleyman Orakçıoğlu depremzedeler için kıyafet yardımı yaparak vatandaşlara destek oldu.
Güncel Geçmiş olsun Türkiye...

Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremle sallandı. İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun paylaşımlarında bulundu.

Güncel Depremzedeler için tek yürek!

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve çevre illerde de hissedilen depremi yaşayan depremzedelere paylaşımlarıyla destek oldular.

Tatil Uludağ sezonu açıldı!

Cemiyet hayatının ünlü isimleri Uludağ'da kayak sezonunu açtı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.