Jet Set

Türkiye'ye destek mesajları!

Dünyaca ünlü oyuncu Hugh Jackman, Russel Crowe ve Demi Lovato'nun da aralarında bulunduğu birçok ünlü isim, 10 ili de sarsan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından sosyal medya üzerinden Türkiye'ye taziye mesajları göndermeye devam ediyor.

Giriş: 08 Şubat 2023 Çarşamba
Türkiye'ye destek mesajları!

Dünyaca ünlü isimler 10 ili de sarsan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından sosyal medya üzerinden Türkiye'ye taziye mesajları göndermeye devam ediyor. Avustralyalı oyuncu Hugh Jackman, depremde zarar gören çocuklara yönelik UNICEF'in başlattığı yardım kampanyasına destekte bulundu. Sosyal medya hesabından UNICEF'in bağış kampanyası linkini paylaşan Jackman, "Kalbim, Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremden etkilenen herkesin yanında. Suriye ve Türkiye'deki çocuklara nasıl yardım edeceğinizi öğrenmek için alttaki linki tıklayın" ifadelerini kullandı. ABD'li şarkıcı ve oyuncu Demi Lovato da sosyal medya hesabındaki 145 milyon takipçisiyle depremden etkilenenlere nasıl yardım yapılacağına ilişkin bilgi veren bir içeriği paylaşarak, "Kalbim, mağdurlar ve depremden etkilenen herkesle birlikte..." ifadelerini kullandı. Oscar ödüllü oyuncu Russel Crowe, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ah Türkiye... Kalbim... Haberler çok kötü..." ifadelerini kullandı. Oyuncu ve yönetmen Antonio Banderas, sosyal medya hesabındaki mesajında depremin yaşandığı bölgenin haritasını paylaşarak, yaşanan trajedi nedeniyle Türk ve Suriye halkını dayanışmayla kucakladığını belirtti. 3 Grammy ödülü sahibi İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Yiğit Turhan'ın paylaşımına kişisel sosyal medya hesabında yer vererek, "Türkiye için üzgünüm. Depremden etkilenenlere sevgilerimi ve dualarımı yolluyorum" sözleriyle üzüntüsünü ifade etti.



Hugh Jackman Jennifer Garner Demi Lovato

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