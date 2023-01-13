Jet Set

Elvis Presley'nin kızı yaşamını yitirdi!

Rock'n roll efsanesi Elvis Presley'nin tek çocuğu olan Lisa Marie Presley, hayata gözlerini yumdu.

Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma
Elvis Presley'nin kızı yaşamını yitirdi!

Elvis Presley'nin kızı Lisa Marie Presley'in ölüm haberini, ünlü şarkıcının 1967–1973 yılları arasında evli kaldığı Priscilla Presley, "Güzel kızım Lisa Marie'nin aramızdan ayrıldığına dair yıkıcı haberi üzüntüyle paylaşmak zorundayım" mesajıyla duyurdu. Üzüntüsünü dile getiren Presley kızı için, "Tanıdığım en tutkulu, güçlü ve sevgi dolu kadındı..." dedi. Anne Presley, "Bu derin kayıpla başa çıkmaya çalışırken mahremiyet istiyoruz..." mesajını da sosyal medya hesaplarından paylaştı. BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Marie'nin perşembe günü erken saatlerde hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. ABD medyasında 54 yaşındaki Lisa Marie Presley'nin kalp krizi geçirdiği bildirildi. TMZ sitesine bilgi veren kaynaklar; Lisa Marie’nin California, Calabasas’taki evinde tepkisiz bulunduğunu söyledi. Aynı kaynaklar Presley'nin bulunduğunda kalbinin atmadığını da aktardı.

Elvis Presley Lisa Marie Presley

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