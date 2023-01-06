Ambrosio'nun deniz keyfi...

Brezilyalı top model Alessandra Ambrosio, soluğu Meksika'da aldı. Geçtiğimiz hafta ABD'de karın üzerinde mayoyla poz veren ünlü model, bu kez denize girdi. Isla Holbox Adası'na giderek sıcak havanın tadını çıkaran Alessandra Ambrosio, beyaz bikinisiyle objektif karşısına geçti. Öte yandan Alessandra Ambrosio, daha önce giyim tarzı ve gardırobundaki parçalarla ilgili konuşmuştu. Ünlü model, "Kişisel tarzınız yıllar içinde nasıl gelişti?" sorusuna şu yanıtı vermişti: Sanırım oyun oynamaktan ve ruh halime göre gitmekten ya da duruma uyum sağlamaktan hala mutluyum bu yüzden görünüşümle her zaman eğlendim. Ama bence değişimin içsel olduğunu düşünüyorum. Yıllar geçtikçe daha iyi oldum. Kim olduğumdan ve kendimi nasıl sunduğumdan eminim. Böylece, kendimi hiç bilinçli hissetmeden görünümleri deneyebilir ve deneyebilirim.