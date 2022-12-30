Jet Set

Lima, yeniden podyumda!

Dünyaca ünlü model Adriana Lima oğlu Cyan Lima Lemmers'ı dünyaya getirmesinden 4 ay sonra ilk kez podyuma çıktı.

Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma
Lima, yeniden podyumda!

Brezilyalı model Adriana Lima, geçtiğimiz yıl yapımcı Andre Lemmers ile yeni bir aşka yelken açmıştı. 4 ay önce oğlu Cyan Lima Lemmers'ı kucağına alan Lima, hamilelik sürecinin ardından ilk kez podyuma döndü. Şimdilerde üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan ve Katar'da podyuma çıkan Adriana Lima'nın son hali şaşırttı. Ünlü modelin, geçtiğimiz yıllardaki fit halinin aksine doğum kilolarını veremediği görüldü. Podyumdan fotoğraflar sosyal medyada paylaşılırken, Lima'nın son görüntüsü takipçilerini ikiye böldü. Bazı kullanıcılar, "Kadının bedenine dair saçma söylemlere son verin" derken, bazıları ise, "Büyük beden model olmuş" yorumunda bulundu. Geçtiğimiz nisan ayında hamilelik sürecindeyken Alexander Wang'ın defilesinde yürüyen Adriana Lima, karın kısmı açık olan kıyafetle adından söz ettirmişti. Ancak Adriana Lima'nın görüntüsündeki dikkat çeken bir başka ayrıntı ise hamileliğine rağmen kaybetmediği karın kasları olmuştu. Lima'nın, hamilelik sürecinde bile karın kaslarının bozulmadığı görülmüştü.



Adriana Lima Cyan Lima

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