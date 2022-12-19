Jet Set

Rihanna'nın bebeğinin yüzü göründü!

Rapçi ASAP Rocky ile ilk çocuğunu kucağına alan Rihanna'dan beklenen paylaşım geldi. Ünlü şarkıcı, bebeğinin yüzünün göründüğü kareleri ilk kez yayınladı

Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi
Rihanna'nın bebeğinin yüzü göründü!

Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Rihanna, 13 Mayıs Los Angeles'ta ilk çocuğunu dünyaya getirmişti. TMZ'nin çifte yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre; ikilinin, bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenilmişti. Bebeğinin adını henüz açıklamayan Rihanna'dan beklenen paylaşım geldi. 34 yaşındaki şarkıcı, bebeğinin yüzünü ilk kez sosyal medya hesabından yayınladı. Rihanna ve ASAP Rocky'nin bebeğini görenler "Küçük ASAP yapmışlar", "Babasının kopyası" yorumlarında bulundu.


ASAP Rocky Rihanna

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