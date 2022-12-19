Rihanna'nın bebeğinin yüzü göründü!

Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Rihanna, 13 Mayıs Los Angeles'ta ilk çocuğunu dünyaya getirmişti. TMZ'nin çifte yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre; ikilinin, bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenilmişti. Bebeğinin adını henüz açıklamayan Rihanna'dan beklenen paylaşım geldi. 34 yaşındaki şarkıcı, bebeğinin yüzünü ilk kez sosyal medya hesabından yayınladı. Rihanna ve ASAP Rocky'nin bebeğini görenler "Küçük ASAP yapmışlar", "Babasının kopyası" yorumlarında bulundu.