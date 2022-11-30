'Hamilelik' iddialarına fotoğraflı yanıt!

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, model Hailey Baldwin ile 2018'de sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çiftin bebek beklediği konuşulmuştu. Dedikoduların ardından Hailey Baldwin, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından ayna karşısında çekilen fotoğrafını yayınlayan Baldwin, karnındaki şişlik sebebiyle kendisinin insanlar tarafından hamile zannedildiğini ancak bunun doğru olmadığını söyledi. Yumurtalıklarında elma büyüklüğünde bir kist olduğunu açıklayan ABD'li model, "Karnımdaki bir bebek değil" diyerek, durumunu "Acı verici, ağrılı ve midemi bulandırıyor" sözleriyle ifade etti. Bu nedenle şişkin olduğunu belirten Hailey Baldwin, ayrıca yumurtalıklarındaki kistin kramplara neden olduğunu ve duygusal hissettiğini söyledi. Hailey Baldwin, son olarak sözlerini "Neyse... Eminim çoğunuz bu konu hakkında benimle aynı şeyleri yaşıyor ve ne hissedildiğini anlıyorsunuzdur. Bunu başarabiliriz" diyerek sonlandırdı.