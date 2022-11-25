Jet Set

Jennifer Lopez her şeyi sildi!

Oyuncu Ben Affleck ile nikah masasına oturan şarkıcı Jennifer Lopez, son hamlesiyle kafaları karıştırdı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabındaki tüm gönderileri silip profil sayfasını siyah bir kareyle değiştirdi.

Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma
Jennifer Lopez her şeyi sildi!

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve aşklarını 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir töreniyle nikah masasına taşımıştı. Mutlu birliktelikleri süren çiftten Lopez, ilginç bir hamlede bulundu. Ünlü şarkıcı, 227 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabındaki tüm gönderilerini sildi. Profil fotoğrafını da karartan Lopez'in, neden böyle bir hamle yaptığı bilinmiyor. Şarkıcının temsilcilerinden henüz bir açıklama gelmese de Lopez'in yeni bir haberle hayranlarına sürpriz yapabileceği düşünülüyor. Sosyal medya hesaplarını temizleme veya silme işlemini daha önce birçok şarkıcı ve ünlü isim, yeni bir albüm ve proje öncesi sık sık yapmıştı. Jennifer Lopez'in son albümü A.K.A, 2014 yılında piyasaya çıkmıştı. Uzun süre yeni bir şarkı piyasaya çıkarmayan Lopez, 2020 Super Bowl Halftime şovunda Shakira ile sahne almıştı.



Ben Affleck Jennifer Lopez

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