Jet Set

Ryan Gosling ile Eva Mendes gizlice evlenmiş!

Ünlü oyuncu Eva Mendes, katıldığı programda uzun süredir birliktelik yaşadığı ve iki çocuğunun babası olan Ryan Gosling ile gizlice evlendiklerini itiraf etti

Giriş: 22 Kasım 2022 Salı
Ryan Gosling ile Eva Mendes gizlice evlenmiş!

Eva Mendes, kendisi gibi oyuncu olan Ryan Gosling ile 2011'de tanışmış ve ikili, ilk kez 2012 yılında kırmızı halıda aşklarını ilan etmişti. Esmeralda Amada ve Amada Lee adında iki çocuğu bulunan çiftin evlendiği yönündeki dedikodular ortaya atılmıştı. ABD’de yayın yapan "Channel Nine"daki "Today" isimli şova katılan Eva Mendes, Karl Stefanovic ve Allison Langdon’un sorularını yanıtladı. Mendes, Avustralya’ya taşınması hakkında konuşurken, ailesinin Sidney’i keşfettiğini ve şehir merkezinden yaklaşık bir saat uzaklıkta bulunan Kuzey Plajları'na aşık olduğunu da söyledi. Kentte çok hoş karşılandıklarını belirten Eva Mendes, o sırada Ryan Gosling için, "Eşim" ifadelerini kullandı. Böylelikle Mendes, yıllardır haklarında çıkan "evlilik" söylentilerini ilk kez doğrulamış oldu. Ünlü oyuncu, daha önce de hayranlarının, "Evlendiniz mi?" sorusuna, "Daha önce evlenmediğimizi kim söyledi ki?" yanıtını vermişti.






Eva Mendes Ryan Gosling

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