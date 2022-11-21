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Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu!

American Music Awards’ın kazananları dün gece yapılan görkemli törenle belli oldu.

Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi
Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu!

ABD’de dağıtılan ve Grammy’lerle birlikte en önemli ödüllerden sayılan American Music Awards’da 2022 yılının kazananları dün geceki görkemli törenle sahiplerini buldu. Gecede çok sayıdaki adaylıklarının hepsini ödüle çeviren Taylor Swift damga vurdu. Amerika’dan çıkan gelmiş geçmiş en başarılı, en çok satan ve haliyle de en çok kazanan yıldız olmayı başararak adını müzik tarihine altın harflerle yazdırmayı başaran Swift son günlerin en ok konuşulan isimlerinden biri oldu. Genç yıldız aday gösterildiği her kategoride ödülleri kapınca tören boyunca birçok kez sahneye çıkmak zorunda kaldı. Yılın Sanatçısı, En İyi Country Albümü, En İyi Pop/Rock Albümü, En İyi Kadın Country Sanatçısı, En İyi Kadın Pop/Rock Sanatçısı ve Müzik Klibi Ödülü’yle geceye damga vuran yıldız ödül konuşmalarında ‘Swifties' adı verilen hayranlarına onu cesaretlendirdikleri için teşekkür etti. Törenin en gözde konuklarından biri ise sahnelerin asi kızı olarak ün yapan Pink’ti. 10 adet AMA ödülü sahibi olan Pink'in seyirciyi ayağa kaldıran performansıyla gecenin konuşulanları arasına girmeyi başardı.

Amerikan Müzik Ödülleri

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