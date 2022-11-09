Rihanna, anneliği anlattı!

Geçtiğimiz mayısta anne olan Barbadoslu şarkıcı Rihanna, annelik hakkında ilk kez konuştu. 'Entertainment Tonight'a açıklamalarda bulunan Rihanna, bir anne olarak en sevdiği zamanın sabah olduğunu söyledi. Rapçi ASAP Rocky ile ilk kez bebek sahibi olan 34 yaşındaki şarkıcı, "Sabahları yüzündeki şaşkınlığı görmeye bayılıyorum. Nerede olduğunu anlamaya çalışıyor. Aşırı tatlı. Günün en güzel anı benim için" dedi. Oğluna bazen şarkı söylediğini ifade eden Rihanna, "Çok komik, mutlu ve de toplu bir bebek... Tam sarılmalık!" şeklinde konuştu. Bebeğinin adını henüz açıklamayan Rihanna, "Hep çocuklarla ilgili bir şey yapmak istemişimdir. Çocuğum olduğu için herkes klişe olduğunu düşünecek ama bir sonraki adımım bu. Alışverişe gittiğimde fark ettim ki çocuğumun giymesini istediğim şeyler yapmak istiyorum. Kıyafet bulmak zor oluyor. Kendi fikirlerim var" ifadelerini kullandı.