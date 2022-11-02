Jet Set

Cadılar Bayramı'na özel parti!

Dünya genelinde kutlanan Cadılar Bayramı'nda solucan kılığına giren dünyaca ünlü manken Heidi Klum'u partiye damga vurdu.

Giriş: 02 Kasım 2022 Çarşamba
Cadılar Bayramı'na özel parti!

Dünya genelinde kutlanan Cadılar Bayramı'nını kutlayan dünyaca ünlü isimler kostümleriyle dikatleri üzerlerine çekmeyi başardılar. Alman manken ve oyuncu Heidi Klum ve eşi de Cadılar Bayramı'na katılanlar arasındaydı. Alman model, kendisinin organize ettiği Cadılar Bayramı partisine oltaya takılmış soluncan kılığında katıldı. Saatler süren çalışma sonucunda bir solucan kostümünün içerisine giren Klum'u kimse tanıyamadı. Cadılar Bayramı etkinliğinde tüm gözler neredeyse ünlü modelin üzerindeydi. Gecenin sürpriz ismi ise şüphesiz Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk oldu. Gecede kırmızı renkte bir savaşçı kostümü giyen Musk'ın tam olarak hangi karakter olarak partiye katıldığı bilinmiyor. Bazı kaynaklara göre Musk'ın kostümünün değeri 7500 dolar.

Cadılar Bayramı Heidi Klum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Moda tutkunları bir arada...

Ayşegül Afacan Köksal özgün tasarımlarını markaya özel tasarladığı koleksiyonuyla modaseverlerin beğenisine sundu.
Jet Set Cadılar Bayramı'na özel parti!

Dünya genelinde kutlanan Cadılar Bayramı'nda solucan kılığına giren dünyaca ünlü manken Heidi Klum'u partiye damga vurdu.

Magazin Hattı Astroloji sohbeti...

Cemiyet hayatının önde gelen isimleri, ünlü astrolog Filiz Özkol’un Piano Piercing House Cafe’de gerçekleşen astroloji sohbetinde bir araya geldi
Caddeler Boğaz yine cıvıl cıvıl...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Nazlı Keçili ve Hülya Eltemur Boğaz'ın elit semti Bebek'te objektiflere yansıdılar.
Güncel Toplusoy, 'Eşim ne isterse o olur'

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Turgut-Suzan Toplusoy çifti HT Kulüp Yazı İşleri Müdürü Reşit Özet'in sorularını yanıtladı.

Güncel Kız kıza eğlence...

Melisa Von Faber Castell ve Maya Portakal Bitargil, kızlarıyla birlikte Cadılar Bayramı'nı kutladılar.
Magazin Hattı İş insanları Zirvesi Bodrum'da...

Bodrum Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD) tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen 'İş İnsanları Zirvesi', geçtiğimiz haftasonu Bodrum'da gerçekleşti.
Magazin Hattı Akaretler'de sanatsal buluşma!

Artweeks@Akaretler, 7. Edisyonunda sanatçıları ve izleyicileri biraraya getirerek sanatseverleri ağırladı.

Söyleşi Turgut Toplusoy, 'Eşim ne isterse o olur'...

Eşi Suzan Toplusoy'un aile ve iş hayatında kendine kattığı değerleri övgüyle anlatan Roman Mağazaları Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Toplusoy, ''Eşime sürprizler yaparım. Birlikte vakit geçirmekten büyük keyif alırız. Eşim ne isterse o olur'' diyor

Magazin Hattı Kız çocuklarının eğitimine destek...

Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (NEYAD), kız çocuklarının eğitimi yararına önceki gün yardımsever hanımlarla Develi Florya’da davet gerçekleştirdi.
Güncel Cadılar Bayramı kutlaması!

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Melisa Tapan, Yasemin Masis ve Lara Kamhi Cadılar Bayramı kutlaması için kılıktan kılığa girdi.
Jet Set Brady ve Bündchen çiftinden kötü haber!

2009'da evlenen Gisele Bündchen ile Tom Brady, yollarını ayırarak boşandıklarını sosyal medyadan duyurdu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.