Cadılar Bayramı'na özel parti!

Dünya genelinde kutlanan Cadılar Bayramı'nını kutlayan dünyaca ünlü isimler kostümleriyle dikatleri üzerlerine çekmeyi başardılar. Alman manken ve oyuncu Heidi Klum ve eşi de Cadılar Bayramı'na katılanlar arasındaydı. Alman model, kendisinin organize ettiği Cadılar Bayramı partisine oltaya takılmış soluncan kılığında katıldı. Saatler süren çalışma sonucunda bir solucan kostümünün içerisine giren Klum'u kimse tanıyamadı. Cadılar Bayramı etkinliğinde tüm gözler neredeyse ünlü modelin üzerindeydi. Gecenin sürpriz ismi ise şüphesiz Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk oldu. Gecede kırmızı renkte bir savaşçı kostümü giyen Musk'ın tam olarak hangi karakter olarak partiye katıldığı bilinmiyor. Bazı kaynaklara göre Musk'ın kostümünün değeri 7500 dolar.