Jet Set

Academy Museum Gala'ya görkemli gece!

Sinema Filmleri Akademisi Müzesi yıldızlarla dolu bir açılış töreniyle geceye damga vurdu.

17 Ekim 2022 Pazartesi
Academy Museum Gala'ya görkemli gece!

Oscar'ları seçen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından inşa edilen ve film endüstrisinin tarihine, bilimine ve kültürel etkisine adanan Sinema Filmleri Akademisi Müzesi'ne yıldızlarla dolu bir açılış galası yapıldı. Galaya George-Amal Clooney, Selena Gomez, Olivia Wilde, Joe Jonas, Sophie Turner, Hailey Bieber, Brooklyn Peltz Beckham ve Nicola Peltz Beckham gibi pek çok yıldız katıldı. Los Angeles'ta yapılan gecede ünlü şarkıcı Justin Bieber'in eski kız arkadaşı Selena Gomez ve eşi Hailey Bieber'in bir araya gelerek sarılıp birlikte poz vermeleri damga vurdu.

Sinema Filmleri Akademisi Müzesi

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