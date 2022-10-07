Jet Set

Lopez ile Affleck'in evliliğinde kriz iddiası!

Las Vegas'ta sade bir törenle evlenen şarkıcı Jennifer Lopez ile aktör Ben Affleck'in aileleri birleştirme stresini yönetmekte zorlandıkları ileri sürüldü.

07 Ekim 2022 Cuma
Lopez ile Affleck'in evliliğinde kriz iddiası!

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü aktör Ben Affleck, 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve aşklarını 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir töreniyle nikah masasına taşımıştı. "Bennifer" olarak adlandırılan çift, ağustos ayında da Georgia'daki malikanede 3 gün süren bir kutlama ile evlilik yeminlerini tekrarlamıştı. Ancak Lopez ile Affleck'in evliliğinin yolunda gitmediği ileri sürüldü. RadarOnline'a konuşan çifte yakın kaynaklar, Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in yoğun iş programlarının yanında aileleri birleştirme stresini yönetmekte zorlandıklarını iddia etti. Çiftin sürekli tartıştığını söyleyen bir kaynak, "Evlenmeden önce Jennifer, Ben'e karşı Oscarlık bir performans sergilemişti. Mükemmel ve uyumlu bir eş imajı yaratmıştı" dedi. Başka bir kaynak da Ben Affleck'in alışkanlıklarının ilişkide sorun yarattığını ileri sürdü ve "Ben, kot-tişört tarzında biri. Jennifer onun ne giyip ne giymeyeceğine karışmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı. Aynı kaynak, Affleck'in çok dağınık olduğunu ve evi hiç toplamamasının Lopez'i sinirlendirdiğini ekledi.


Ben Affleck Jennifer Lopez kriz

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Özel mücevherler fuarda tanıtıldı!

Takı tutkunlarını bir araya getiren 'Mücevher Fuarı' özel bir etkinlikle kapılarını açtı.
Davetler Güzelleştiren davet!

Cemiyet hayatının ünlü hanımları bir kozmetik markasının özel etkinliğinde bir araya geldi.
Caddeler Caddelerde sonbahar...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Neşet-Şirin Yalçın çifti, Bebek'te sonbaharın keyfini çıkardı.
Güncel Güneştekin'den Şer'e özel tasarım!

Sanatçı Ahmet Güneştekin, Bahar Şer'in çantasını boyayarak özel tasarım bir çanta haline getirdi.
Jet Set Lopez ile Affleck'in evliliğinde kriz iddiası!

Las Vegas'ta sade bir törenle evlenen şarkıcı Jennifer Lopez ile aktör Ben Affleck'in aileleri birleştirme stresini yönetmekte zorlandıkları ileri sürüldü.
Magazin Hattı Kendine has lezzetleri dostları için pişirecek...

Pandemide mutfağa giren ve uzun süredir gastronomi ile ilgilenen Nurettin Hasman, her hafta farklı konseptte hazırladığı lezzetleri dostları ve lezzet düşkünleri için pişirecek
Magazin Hattı Merve Mermer'in AVM günü...

Mimar Merve Mermer, İstinye Park'ta objektiflere takıldı
Davetler Boğaz'da mutlu son...

Ali Volkan Alp ile Banu Alp'in kızları İpek Alp ve Lokman Sever-Belkıs Gümüş çiftinin oğulları Zeki Sever Boğaz'da gerçekleşen görkemli düğün töreniyle dünyaevine girdiler.
Magazin Hattı Kozmetik mücevherle birleşti...

Dünyaca ünlü kozmetik bir kozmetik markası, tasarımcı Ece Şirin'le muhteşem bir işbirliği yaptı
Davetler Türkiye'nin girişimcileri galada!

Girişimcilik ve iş dünyasının tanınmış simaları iki yılın ardından Giveback Gala gecesinde bir araya geldi.

Güncel Atölyede etkinlik...

Melda Kosif, yakın dostları Sanem Tezman ve Hande Gamgam'la birlikte atölyede çalıştığı kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Davetler Moda tutkunları açılışta...

Cemiyet hayatının alışveriş tutkunu hanımları özel etkinlikte buluştu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.