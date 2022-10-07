Lopez ile Affleck'in evliliğinde kriz iddiası!

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü aktör Ben Affleck, 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve aşklarını 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir töreniyle nikah masasına taşımıştı. "Bennifer" olarak adlandırılan çift, ağustos ayında da Georgia'daki malikanede 3 gün süren bir kutlama ile evlilik yeminlerini tekrarlamıştı. Ancak Lopez ile Affleck'in evliliğinin yolunda gitmediği ileri sürüldü. RadarOnline'a konuşan çifte yakın kaynaklar, Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in yoğun iş programlarının yanında aileleri birleştirme stresini yönetmekte zorlandıklarını iddia etti. Çiftin sürekli tartıştığını söyleyen bir kaynak, "Evlenmeden önce Jennifer, Ben'e karşı Oscarlık bir performans sergilemişti. Mükemmel ve uyumlu bir eş imajı yaratmıştı" dedi. Başka bir kaynak da Ben Affleck'in alışkanlıklarının ilişkide sorun yarattığını ileri sürdü ve "Ben, kot-tişört tarzında biri. Jennifer onun ne giyip ne giymeyeceğine karışmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı. Aynı kaynak, Affleck'in çok dağınık olduğunu ve evi hiç toplamamasının Lopez'i sinirlendirdiğini ekledi.