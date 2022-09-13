Jet Set

Emmy Ödülleri sahiplerini buldu!

74. Emmy Ödülleri Los Angeles’taki törenle sahiplerini buldu.

13 Eylül 2022 Salı
Emmy Ödülleri sahiplerini buldu!

Televizyonun Oscar'ları olarak anılan Emmy Ödülleri dün gece Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından seçilen HBO son sekiz yılda altı kez televizyonun en büyük ödülüne layık görüldü. Dizi büyük ödülle birlikte dört ödül daha aldı. Apple TV+ dizisi Ted Lasso da gecenin kazananları arasında yer aldı. Dizi ikinci yıl üst üste en iyi komedi ödülünü aldı. Dizide Amerikan futbolu koçunu oynayan Jason Sudeikis ‘en iyi komedi aktörü’, rol arkadaşı Brett Goldstein da ‘yardımcı erkek oyuncu’ ödülünün sahibi oldu. Yine HBO yapımı olan ‘The White Lotus’ 10 ödülle gecenin parlayan yapımlarından oldu. Drama dalında erkek oyuncu ödülü Squid Game’in Güney Koreli yıldızı Lee Jung-jae’ye gitti. Lee bu dalda ödül alan ilk Asya kökenli oyuncu oldu. Aynı dalda kadın oyuncu ödülü ile Euphoria isimli yapımda uyuşturucu bağımlısı bir genç kızı canlandıran Zendaya’ya verildi. Jean Smart da Hacks dizisi ile komedi dalında en iyi aktris oldu.

İşte 2022 Emmy Ödülleri'nin kazananlar

En iyi dram dizisi: Succession (HBO/HBO Max)

Dram dizilerinde en iyi erkek oyuncu: Lee Jung-jae Squid Game (Netflix)

Dram dizilerinde en iyi kadın oyuncu: Zendaya - Euphoria (HBO/HBO Max)

Komedi dizilerinde en iyi erkek oyuncu: Jason Sudeikis - Ted Lasso

Komedi dizilerinde en iyi kadın oyuncu: Jean Smart - Hacks

Emmy Los Angeles Zendaya Lee Jung-jae

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler 50. yıla özel konser!

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'nın, 50. yılına özel olarak düzenlediği “Erol Evgin Konseri” büyük bir coşkuyla gerçekleşti.
Jet Set Emmy Ödülleri sahiplerini buldu!

74. Emmy Ödülleri Los Angeles’taki törenle sahiplerini buldu.

Güncel Boğaz'da mutlu son...

İş insanı Levent Kızıl ve Sema Sipahioğlu'nun kızları Serra Kızıl görkemli bir düğün töreniyle iş insanı Oğuzhan Demir'le dünyaevine girdi.

Güncel Toplusoylar'dan bisikletli macera!

İş insanı Buğra Toplusoy eşi Ceyda Ateş Toplusoy'la birlikte dağda bisklet sürdü.
Magazin Hattı Şık davet...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları şık davette bir araya geldi.

Haftanın Şıkları Şık uyum!

Ahu Orakçıoğlu
Güncel Mermerci'nin baba özlemi!

Derin Mermerci, 1992 yılında vefat eden babası Mehmet Ata Mermerci'yi sosyal medya hesabından duygu dolu sözlerle andı.

Güncel Hafta sonu kaçamağı!

Tekstilci iş insanı Nejdet Ayaydın eşi Emel Ayaydın ile iş temposuna ara vererek soluğu Marmaris'te aldı
Güncel Kosif bakımda...

Ailesiyle birlikte uzun bir yaz tatili yapan Evelize Kosif, İstanbul'a dönder dönmez ilk iş kuaföre gitti.
Magazin Hattı Boğaz'da özel davet...

Doğanın gücünden ilham alan marka İstanbul Boğazı'nda ünlü hanımlara özel bir tanıtım daveti verdi.

Güncel Eczacıbaşı, Kraliçeyi andı!

İş insanı İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, dün hayata gözlerini yuman Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth'i sosyal medya hesabından andı.
Jet Set Kraliçe Elizabeth'e veda...

Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliyet ailesi, Kraliçe Elizabeth'in dün öğleden sonra huzur içinde öldüğünü duyurdu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.