Emmy Ödülleri sahiplerini buldu!

Televizyonun Oscar'ları olarak anılan Emmy Ödülleri dün gece Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından seçilen HBO son sekiz yılda altı kez televizyonun en büyük ödülüne layık görüldü. Dizi büyük ödülle birlikte dört ödül daha aldı. Apple TV+ dizisi Ted Lasso da gecenin kazananları arasında yer aldı. Dizi ikinci yıl üst üste en iyi komedi ödülünü aldı. Dizide Amerikan futbolu koçunu oynayan Jason Sudeikis ‘en iyi komedi aktörü’, rol arkadaşı Brett Goldstein da ‘yardımcı erkek oyuncu’ ödülünün sahibi oldu. Yine HBO yapımı olan ‘The White Lotus’ 10 ödülle gecenin parlayan yapımlarından oldu. Drama dalında erkek oyuncu ödülü Squid Game’in Güney Koreli yıldızı Lee Jung-jae’ye gitti. Lee bu dalda ödül alan ilk Asya kökenli oyuncu oldu. Aynı dalda kadın oyuncu ödülü ile Euphoria isimli yapımda uyuşturucu bağımlısı bir genç kızı canlandıran Zendaya’ya verildi. Jean Smart da Hacks dizisi ile komedi dalında en iyi aktris oldu.

İşte 2022 Emmy Ödülleri'nin kazananlar

En iyi dram dizisi: Succession (HBO/HBO Max)

Dram dizilerinde en iyi erkek oyuncu: Lee Jung-jae Squid Game (Netflix)

Dram dizilerinde en iyi kadın oyuncu: Zendaya - Euphoria (HBO/HBO Max)

Komedi dizilerinde en iyi erkek oyuncu: Jason Sudeikis - Ted Lasso

Komedi dizilerinde en iyi kadın oyuncu: Jean Smart - Hacks