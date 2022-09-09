Jet Set

Kraliçe Elizabeth'e veda...

Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliyet ailesi, Kraliçe Elizabeth'in dün öğleden sonra huzur içinde öldüğünü duyurdu.

09 Eylül 2022 Cuma
Kraliçe Elizabeth'e veda...

Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth, tıbbi gözetim altında tutulduğu Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetti. Kraliyet ailesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirdi." ifadesi kullanıldı. Kraliçenin naaşının yarın başkent Londra'ya götürüleceği belirtildi. Buckingham Sarayı'nda bayraklar yarıya indirildi. Kraliçe'nin vefatının ardından tahta geçen oğlu Charles, ilk açıklamasını yaptı. Kral Charles, "Kraliçe hazretleri sevgili annemin ölümü, ben ve ailenin diğer üyeleri için çok büyük bir acı kaynağı. El üstünde tutulan ve çok sevilen bir annenin derin yasını tutmaktayız. Onun kaybının Britanya'nın etki alanı olan her yer ve dünya çapında sayısız insan tarafından derinden hissedileceğini biliyoruz. Bu yas ve değişim döneminde, ailem ve ben, kraliçeye duyulan saygı ve derin sevgiyi bilerek teselli bulacak ve ayakta kalacağız." ifadelerini kullandı.



Kraliçe Elizabeth london Kraliyet Ailesi

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