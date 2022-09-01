Leonardo DiCaprio ile Camila Morrone ayrıldı!

2017'nin sonlarında aşk yaşamaya başlayan Leonardo DiCaprio-Camila Morrone çiftinden kötü haber geldi. Hollywood'un ünlü isimlerinden Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio ve model-oyuncu Camila Morrone, ayrıldı. DailyMail'in haberine göre; ikilinin arasının kötü olmadığı ve ilişkinin normal bir şekilde sona erdiği belirtildi. Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan Leonardo DiCaprio ile Camila Morrone'nin, bu yaz başında ‘sessizce’ ayrıldığı aktarıldı. Birliktelikleri boyunca ilişkilerini göz önünde yaşamayı tercih etmeyen ikili, kırmızı halıda hiç birlikte görüntülenmemişti. Öte yandan Camila Morrone, geçtiğimiz yıllarda oyunculuk kariyerini sürdürürken, ünlü sevgilisiyle sürekli olarak bağlantılı olmanın sinir bozucu olabileceğini kabul etmişti. Morrone, 2019'daki filmi 'Mickey and the Bear'ı tanıtırken, "Artık insanlar filmi gördükçe, yavaş yavaş bunun dışında bir kimlik kazanıyorum." demişti.