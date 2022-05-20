Rihanna anne oldu!

Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Rihanna, annelik sevinci yaşadı. Daha önce sevgilisi tarafından aldatılığı öne sürülen ve ardından dedikoduları yalanlayan Rihanna, 13 Mayıs'ta bebeğini kucağına aldı. TMZ'nin çifte yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre; Çiftin çocuklarının cinsiyetinin erkek olduğu öğrenildi. Oğluna kavuşan ünlü şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Rihanna, bebek heyecanı yaşarken hiç beklemediği bir haberle sarsılmıştı. İddiaya göre; Rihanna, sevgilisi tarafından aldatılmıştı. Rocky'nin, ünlü yıldıza ayakkabı tasarımcısı Amina Muaddi ile ihanet ettiği ileri sürülmüştü. Ancak taraflar, geçtiğimiz haftalarda "aldatma" ve "ayrılık" söylentilerini yalanlamıştı.