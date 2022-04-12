Jet Set

Spears'den bebek müjdesi!

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, yeniden anne olacağını duyurdu.

12 Nisan 2022 Salı
Spears'den bebek müjdesi!

5 yıldır sevgilisi Sam Asghari mutlu bir birliktelik sürdüren dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, anne olmaya hazırlandığını açıkladı. Geçtiğimiz aylarda nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan çiftten müjdeli haber geldi. Sam ve Jayden James adında iki çocuğu bulunan ünlü şarkıcı, nişanlısından ilk bebeğini kucağına alacağını duyurdu. 40 yaşındaki Spears, Instagram hesabından yaptığı açıklamada nişanlısından ilk bebeğini beklediğini ifade etti. Takipçileri anne olmaya hazırlanan ünlü şarkıcıya tebrik mesajları yağdırdı.


Britney Spears Sam Asghari bebek

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Güzelleştiren davet!

Selin Öztarhan'ın ev sahipliğinde düzenlenen güzellik daveti, sosyeteden ünlü hanımları ağırladı.
Güncel Kosifler'den eğlenceli tatil!

İş insanı Sinan Kosif eşi Melda Kosif ile birlikte Yunanistan'da tatil yaptı.
Güncel "İyi ki varsın kardeşim"

Turizmci iş insanı Mete Vardar, kardeşi Mert Vardar'ın yeni yaşını 'İyi ki varsın' notuyla kutladı.
Mekanlar Arnavutköy'de lezzet yolculuğu...

Muhteşem İstanbul’un eşsiz Boğaz manzarasında bir lezzet yolculuğu...
Jet Set Spears'den bebek müjdesi!

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, yeniden anne olacağını duyurdu.

Magazin Hattı Paris turu...

Nuray Fenercioğlu kızını Paris'te ziyaret etti.
Güncel Can'a 'Şen' kutlama!

Los Angeles'ta yaşayan Adnan-Begüm Şen çifti oğulları Can'ın yeni yaşını kutladı.
Güncel Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz Uşak'ta...

Pervin Ersoy’un yürüttüğü ‘Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz’ Uşak, Afyon, Kütahya ve Bilecik illerini kapsayan özel bir seyahat gerçekleştirdi.

Güncel İstanbul'da dostlarını ağırladı!

Amerika'da yaşayan ve tatil için İstanbul'a gelen Alev-Yaman Törüner çifti yakın arkadaşlarını evlerinde ağırladı.
Jet Set Lopez ile Affleck nişanlandı!

Jennifer Lopez ile 18 yıl aranın ardından tekrar bir araya gelen Ben Affleck, ilişkilerini nikah masasına taşıyor.

Haftanın Şıkları Işıl Işıl bir Alaton...

Leyla Alaton
Caddeler Cadde molası...

İş insanı Hüsnü-Asuman Güreli çifti ile Yasemin Aloğlu Bebek'te tur attı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.