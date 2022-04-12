Spears'den bebek müjdesi!

5 yıldır sevgilisi Sam Asghari mutlu bir birliktelik sürdüren dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, anne olmaya hazırlandığını açıkladı. Geçtiğimiz aylarda nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan çiftten müjdeli haber geldi. Sam ve Jayden James adında iki çocuğu bulunan ünlü şarkıcı, nişanlısından ilk bebeğini kucağına alacağını duyurdu. 40 yaşındaki Spears, Instagram hesabından yaptığı açıklamada nişanlısından ilk bebeğini beklediğini ifade etti. Takipçileri anne olmaya hazırlanan ünlü şarkıcıya tebrik mesajları yağdırdı.