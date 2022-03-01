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SAG Ödülleri sahiplerini buldu!

Oscar’ın provası olarak görülen SAG (Screen Actors Guild-Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri, sahiplerini buldu.

01 Mart 2022 Salı
SAG Ödülleri sahiplerini buldu!

Bu yıl 28’incisi düzenlenen SAG Screen Actors Guild - Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri kazananları belli oldu. Amerikan Sinema Oyuncuları Derneği tarafından verilen SAG Ödülleri'nde sinema ve televizyon dalında en iyiler belirlendi. Los Angeles’taki Barker Hangar’da düzenlenen ve 27 Şubat'a ertelenen ödül törenine ünlü isimler adeta akın etti. Hollywood’un ünlü oyuncuları, Ukrayna’ya desteklerini ve Rusya’ya tepkilerini gösterdi. Michael Douglas, Lady Gaga, Tyler Perry gibi ünlü isimler Ukrayna'ya destek mesajlarını gönderdi.

İşte SAG Ödülleri kazananları....

SİNEMA

En İyi Kadın Oyuncu

Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)

En İyi Erkek Oyuncu

Will Smith (King Richard)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Ariana DeBose (West Side Story)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Troy Kotsur (CODA)

En İyi Oyuncu Ekibi

CODA (Apple Original Films)

En İyi Dublör Performansı

No Time to Die

TELEVİZYON

En İyi Kadın Oyuncu (Drama)

Jung Ho-yeon (Squid Game)

En İyi Erkek Oyuncu (Drama)

Lee Jung-Jae (Squid Game)

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)

Jean Smart (Hacks)

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

En İyi Ekip Performansı (Drama)

Succession (HBO)

En İyi Ekip Performansı (Komedi)

Ted Lasso (Apple TV Plus)

En İyi Dublör Performansı (Dizi)

Squid Game

En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi/Tv Filmi)

Kate Winslet (Mare of Easttown)

En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi/Tv Filmi)

Michael Keaton (Dopesick)

SAG oscar Screen Actors Guild-Ekran Oyuncuları Birliği

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