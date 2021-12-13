Caddenin tarz kadınları...

Dünyaca ünlü isimlerden ünlü manken Irana Shayk, Emily Ratajkowski ve Chrissy Teigen sokak stilleriyle nefes kestiler. Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ise ikonik kombileriyle stilini yansıttı. Ünlü modellerden Irana Shayk maskülen tarzdaki kombiniyle kusursuz fiziğini New York'un ünlü sokaklarında sergilerken Emily Ratajkowski de zebra desenli montu ve eteğiyle kameralara yakalandı. Oyuncu Dakota Johnson ise kombiniyle iddialı tarzını caddelerde de gösterdi. Ünlü isimlerin sokak şıklıkları tüm dikkatleri üzerlerine çekti.