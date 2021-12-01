Moda Ödülleri'nde şıklık yarışı!

2021 Moda Ödülleri, Billy Porter'ın ev sahipliğinde Royal Albert Hall'da sahiplerini buldu. Moda Ödülleri'nde adaylar ödül için yarışırken ünlü isimler de kırmızı halıda tüm dikkatleri topladı. Dünyayı sarsan Covid-19 pandemisi nedeniyle 2019 yılından beri uzaktan gerçekleşen ödül töreni bu sene pek çok ünlü ismi ağırladı. Dua Lipa, Demi Moore ve Priyanka Chopra Jonas, Adriana Lima, Kris Jenner, Maria Sharapova ve daha pek çok ismin katıldığı 2021 Moda Ödülleri'nde Kim Jones, 'yılın tasarımcısı' seçilirken; Tommy Hilfiger 'başarı ödülü'nün sahibi oldu. 41 yaşında hayatını kaybeden ünlü tasarımcı Virgil Abloh da gecede anıldı. Virgil Abloh, Alessandro Michele, Demna Gvasalia, Kim Jones ve Jonathan Anderson 'Yaratıcılık' kategorisinde ödül aldı. Moda Ödülleri'nde adaylar ödül için yarışırken ünlü isimler de kırmızı halıda tüm dikkatleri topladı.