Jet Set

Lopez'den gelinlikli şov!

Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck ile aşk yaşayan şarkıcı Jennifer Lopez, Amerikan Müzik Ödülleri'nde sahnede giydiği gelinliğe benzeyen elbisesiyle damgasını vurdu.

25 Kasım 2021 Perşembe
Lopez'den gelinlikli şov!

Oyuncu Ben Affleck ile aşkları dolu dizgin devam eden dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez gelinlikli şovuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. 17 yıl sonra yeniden eski sevgilisi Ben Affleck ile nikah masasına oturması beklenen Lopez, sahne aldığı Amerikan Müzik Ödülleri'ne tercih ettiği kıyafetle damgasını vurdu. Şovuna ilk olarak siyah bir kıyafetle başlayan Lopez, daha sonra üzerini değiştirmek için küçük bir ara verdi. Daha sonra beyaz tül bir elbise giyen dünyaca ünlü şarkıcı, kombinini duvağı ile tamamladı. Jennifer Lopez, gelinlikle başrolünü Owen Wilson ile paylaştığı 'Marry Me' (Evlen Benimle) adlı filmden bir şarkı seslendirdi. Ünlü yıldız, daha sonra sahnede başındaki duvağı seyircilere fırlattı.

Amerikan Müzik Ödülleri Jennifer Lopez Ben Affleck şov gelinlik

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