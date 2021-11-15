Hilton'a düğün kutlaması!

Nişanlısı Carter Reum ile dünyaevine giren Paris Hilton, üç gün süren düğününde 4 farklı gelinlik giydi. Dedesi Barron Hilton'ın Los Angeles'ın lüks semti Bel Air'deki malikânesinde yapılan düğününde Paris Hilton'ın giydiği 4 gelinliğin ayrıntıları da ortaya çıktı. Düğünde önce Oscar de la Renta tasarımı çiçek motifli bir gelinlik giyen Paris Hilton, Reum ile ilk dansı için Israilli modaevi Galia Lahav'ın prenses modeli giysisini tercih etti. Resepsiyon için omuz boyunca çiçek işlemeleri olan çok daha kısa bir Oscar de la Renta elbisesi giyen Paris Hilton, daha sonraysa kıyafetini Pamella Roland elbisesiyle değiştirdi. "Benim sonsuzluğum başlıyor!" ifadelerini kullanan Hilton'un düğününde ikinci güne gelindi. Dün gece California'nın Santa Monica ilçesinde yer alan Santa Monica İskelesi'nde after parti vardı. Hilton, kutlamaya pembe renkli bir gelinlik ve duvakla katılmayı tercih etti. İş insanı eşinin de eşofman takımını Paris Hilton'a uydurduğu görüldü.