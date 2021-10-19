Jet Set

Çevre dostu tören!

Prens William ve eşi Kate Middleton'ın, ev sahipliği yaptıkları 'Earthshot Ödül'ü Londra'da gerçekleşti. Törende Düşes Kate'in, sürdürülebilirlik etkinliği için giyindiği elbisesi göz kamaştırdı.

19 Ekim 2021 Salı
Çevre dostu tören!

Prens William ve eşi Kate Middleton, iklim değişikliği ile mücadele etmek için dünya çapında yeni fikirler ve teknolojiler bulmayı amaçlayan iddialı bir çevre programı olan 'Earthshot Ödülü'nün Londra'daki törenine ev sahipliği yaptı. Cambridge Dükü, geçen yılki Earthshot Ödülü'nün açılışını duyurdu ve ödülleri "tarihteki en prestijli küresel çevre ödülü" olarak nitelendirdi. Cambridge Düşesi Kate Middleton, ilk çevre koruma ödüllerinden birini sunacağı tören için en ünlü görünümlerinden birini yeniden giymeyi seçti. Düşes Kate çevre dostu tören için 2011 yazında BAFTA etkinliğinde giydiği Alexander McQueen'in elbisesini tercih etti. Küresel ödül, önümüzdeki 10 yıl boyunca, her yıl dünyanın en büyük çevre sorunları üzerine çözümler üretmek adına çalışan bilim insanlarına, aktivistlere ve kuruluşlara, bir milyon sterlin (1,2 milyon $) ödül verecek. Ödüller Düşes Kate, Emma Thompson, Emma Watson, David Oyelowo ve Mo Salah tarafından verilecek. Ayrıca Ed Sheeran, Shawn Mendes ve KSI ve Yemi Alade'nin performanslarının yanı sıra Coldplay'den 60 bisikletçinin enerjisiyle desteklenen sürdürülebilir bir sahneleme olacak.

Kate Middleton Prens William Emmawatson Earthshot Ödülü

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