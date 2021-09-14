Jet Set

MET Gala'da kostüm yarışı

New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi yararına düzenlenen MET Gala birbirinden şık ve dikkat çekici kostümlerle gerçekleşti.

14 Eylül 2021 Salı
MET Gala'da kostüm yarışı

Kostüm Enstitüsü'nün ev sahipliğinde, "Amerika'da: Bir Moda Sözlüğü" temasıyla New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi yararına düzenlenen MET Gala, dünyaca ünlü güzellerin şıklık yarışına dönüştü. Kendall Jenner ve Irina Shayk'ın transparan kıyafetleri geceye damga vururken, yüzünü tamamen kapatan Kim Kardashian'ın ilginç kostümü ve ünlü şarkıcı Rihanna'nın oversize palto elbise'si ise tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü modeller, sanatçılar ve oyuncular gecede kostümleriyle adeta yıldızlar geçidi oluşturdu.

MET ABD kostüm kırmızıhalı

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