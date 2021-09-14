MET Gala'da kostüm yarışı

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Alman ve Türk iş dünyası bir arada

Alman Konsolosluğunun himayesi altında Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen ‘Yaz Partisi’nde Alman ve Türk şirketlerinin yöneticileri uzun bir aradan sonra tekrar bir araya geldi.