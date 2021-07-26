Lopez ile Ben Affleck evleniyor!

Bir dönem 'Bennifer' olarak anılan ve 17 yıl sonra yeniden bir araya gelen Jennifer Lopez ile Ben Affleck, ikinci kez evlilik yoluna girdi. ABD basınında yer alan iddialara göre; Dün 52. yaşını kutlayan Lopez'in doğum gününde diz çöken Affleck, sevgilisine evlilik teklifinde bulundu. Eski aşkıyla yeniden bir araya geldikten sonra ilk kez birlikte fotoğraflarını paylaşan Lopez'in bu hareketi evlilik dedikodularını daha da güçlendirdi. Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez, yaklaşık üç ay önce yaptıkları ortak açıklama ile ilişkilerinin noktaladıklarını duyurmuştu. Lopez, bu ayrılıktan kısa bir süre sonra da 17 yıl önce aşk yaşadığı aktör Ben Affleck'e geri dönmüştü.