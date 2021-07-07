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74. Cannes Film Festivali başladı

Sinemaseverlerin büyük heyecanla beklediği Cannes Film Festivali 74. kez düzenlendi. Gecede hanımlar ve beyler şıklıklarıyla kırmızı halıda yarıştı.

07 Temmuz 2021 Çarşamba
74. Cannes Film Festivali başladı

Fransa'nın Cannes şehrinde gerçekleştirilen Cannes Film Festivalinin bu yıl 74'üncüsü dün gece gerçekleştirilen kırmızı halı yürüyüşleriyle başladı. Bu yıl 24 filmin yarıştığı ana seçkide Leos Carax’ın açılış filmi olarak gösterilecek son filmi “Annette” festivale damgasını vuran filmler arasında yerini aldı. ABD'li Yönetmen Spike Lee'nin başkanlığını yapacağı 74. Cannes Film Festivali'nin jüri üyeleri törende basına poz verdi. Sinemaseverlerin heyecan katsayısını yükselten diğer yapımları ise şöyle sıralayabiliriz: “Benedetta” (Paul Verhoeven), “France” (Bruno Dumont), “Tout S’est Bien Passé” (François Ozon), “A Hero” (Asghar Farhadi), “Memoria” (Apichatpong Weerasethakul), “Paris 13th District” (Jacques Audiard), “Nitram” (Justin Kurzel), “Tre Piani” (Nanni Moretti), “Bergman Island” (Mia Hasen-Love), “Petrov’s Flu” (Kirill Serebrennikov), “Ahed’s Knee” (Nadav Lapid).

Cannes Film Festivali sinema kırmızıhalı Fransa

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