Jet Set

Aşk yeniden...

Eski nişanlılar Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 17 yıl aradan sonra tekrar ilişki yaşamaya başladı.

15 Haziran 2021 Salı
Aşk yeniden...

Bir zamanlar 'Bennifer' olarak adlandırılırken 2004'te ayrılmalarıyla hayranlarını şaşırtan Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti, 17 yıl sonra yeniden ilişki yaşamaya başlamalarıyla da dikkatleri üzerine çekti. Ancak çift bugüne kadar hiç ilişkilerini kanıtlayan bir fotoğraf vermemişti. Birliktelik iddiaları, Lopez ve Affleck'in ilk öpüşme fotoğraflarıyla kanıtlanmış oldu. Sonunda Jennifer Lopez ve Ben Affleck cephesinden magazin basınının beklediği fotoğraf geldi. Yıllar sonra yeniden bir araya gelen eski nişanlıların öpüşme anı fotoğraflandı.

Jennifer Lopez Ben Affleck

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