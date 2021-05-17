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MTV Film ve TV Ödülleri açıklandı

2021 MTV Film ve TV Ödülleri 16 Mayıs’ta Los Angeles’taki Palladium’da gerçekleşti.

17 Mayıs 2021 Pazartesi
MTV Film ve TV Ödülleri açıklandı

2021 MTV Film ve TV Ödülleri 16 Mayıs’ta Los Angeles’taki Palladium’da gerçekleşti. Leslie Jones'un sunuculuğuyla ev sahipliği yaptığı törene; This is Us'ta rol alan Justin Hartley ve Mandy Moore ikilisinin yanı sıra Scarlett Johansson ve Sacha Baron Cohen gibi Hollywood’un ünlü yıldızları da katıldı. WandaVision, topladığı ödüllerle törene iz bırakırken, Oscar gecesinde anılmayan Chadwick Boseman da en iyi performans kategorisinde ödül kazandı. Corona virüsü nedeniyle bir süredir ödül geceleri online gerçekleşirken ya da iptal edilirken Oscar'dan sonra MTV Film ve TV Ödülleri de fiziksel olarak gerçekleşti. Kırmızı halıya kadar maskeleriyle yürüyen ve kırmızı halıda maskelerini çıkaran ünlülerle renkli görüntüler ortaya çıktı. Ayrıca Avengers filmlerinde Black Widow rolüyle yıldızını parlatan Scarlett Johansson da MTV'nin Nesil Ödülü'ne layık görüldü.

Geceden ödülle dönen isimler ise şu şekilde:

En iyi film: To All the Boys: Always and Forever

En iyi şov: WandaVision

Bir filmde sergilenen en iyi performans: Chadwick Boseman (Ma Rainey's Black Bottom)

Bir şovda sergilenen en iyi performans: Elizabeth Olsen (WandaVision)

En iyi kahraman: Anthony Mackie (The Falcon and the Winter Soldier)

En iyi öpücük: Chase Stokes & Madelyn Cline (Outer Banks)

Komedi dalında en iyi performans: Leslie Jones (Coming 2 America)

Atılım gösteren performans: Regé-Jean Page (Bridgerton)

En iyi dövüş sahnesi: Wanda, Agatha’ya Karşı: WandaVision

En iyi ikili: Anthony Mackie & Sebastian Stan: The Falcon and the Winter Soldier

MTV Film ve TV Ödülleri film müzik tv

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