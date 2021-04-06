Jessica Alba’nın seçimi Türk markası!

Dünyaca ünlü güzel yıldız Jessica Alba, stiliyle dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Los Angeles’ta bir alışveriş merkezinde görüntülenen ünlü oyuncu, bir sonraki gün ise bir süper market çıkışında fotoğraflandı. Alba’nın her iki günde de stilini Türk markasının ilkbahar-yaz sezonunda yer alan Fey Box modeliyle tamamlaması tüm dikkatleri markanın çekti. Dünyada daha önce Jennifer Lawrence gibi birçok ünlü ve jetset ismin tercih ettiği markayla stilini süsleyen Jessica Alba güzelliği ve stiliyle çok beğenildi.