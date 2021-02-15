Markle yeniden anne oluyor

Sussex Dükü ve Düşesi, dün, ikinci çocuklarını beklediklerini duyurdu. Yeni bebek, çiftin 6 Mayıs'ta iki yaşına girecek olan Archie adlı oğullarına kardeş olacak. 39 yaşındaki Meghan Markle ve 36 yaşındaki Prens Harry, hamilelik haberini fotoğrafçı arkadaşları Misan Harriman'ın çektiği siyah beyaz bir fotoğrafla birlikte duyurdu. Fotoğrafta karnı belirginleşen Düşes, Prens Harry'nin kucağına yatarken görülüyor. Fotoğrafta dikkat çeken detay, Düşes'in oğlu Archie'ye hamileyken giydiği Carolina Herrera tasarımı elbiseyi tekrar giymiş olması. Markanın kreatif direktörü Wes Gordon ile Misan Harriman, çiftin fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak tebrik ettiler.