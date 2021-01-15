Lopez, Karayipler'de!

Jennifer Lopez, ABD'de yılbaşı kutlamalarının en gözde mekanı olan New York Times Meydanı'nda konser verdikten sonra soluğu Karayipler'de aldı. Bu yıl nişanlısı Alex Rodriguez ile nikah masasına oturması beklenirken pandemiye takılan Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez ile Turks ve Caicos Adaları'ndaki tatiline devam ediyor. Pandemi dolayısıyla izole bir tatil yapmak isteyen çift, toplamda bin korona vakasının görüldüğü adalara gitti. Pembe bikinisiyle objektiflere yakalanan dünyaca ünlü güzel Lopez, bol bol güneşlendi.